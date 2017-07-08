Под Калугой дети подорвались на гранате

В городе Жиздра Людиновского района Калужской области трое детей подорвались на гранате. В результате происшествия один ребенок скончался, двое получили ранения.
Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По факту происшествия проводится проверка, передает ТАСС.
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