Под Калугой дети подорвались на гранате

В городе Жиздра Людиновского района Калужской области трое детей подорвались на гранате. В результате происшествия один ребенок скончался, двое получили ранения.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По факту происшествия проводится проверка, передает ТАСС.