Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей

Целый месяц мужчина не показывал избитого ребенка врачам. Медики диагностировали у мальчика перелом ноги и многочисленные ушибы.

В городе Ачинске Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, предположительно, избившего годовалого сына и сломавшего ему ногу. Об этом сообщили на сайте краевого Следственного комитета.

По данным следствия, 15 мая 2017 года, отец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз ударил маленького ребенка рукой. Протрезвев, испугался и решил, что врачам показывать избитого ребенка не стоит. О случившемся стало известно спустя месяц. В семью пришла сотрудница органов опеки и, заметив неладное, решила, что мальчика нужно изъять из семьи. Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом и множественные ушибы.

Подозреваемый был задержан. Он своей вины не признал, заявив, что ребенок просто упал. Отмечается, что мужчина ранее был судим. Мать мальчика находится в колонии. Дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

К сожалению, это не первый и не единственный случай, когда взрослые применяют к детям физическое насилие.В апреле 2017 года воспитатель детского сада на северо-западе Москвы избила шестилетнего ребенка, который отказался спать во время тихого часа. Мать обнаружила на теле ребенка синяки и обратилась в больницу, а также в правоохранительные органы.

В Кирове в 2015 году многодетная мать убила свою двухлетнюю дочь. По данным следствия, она опустила девочку с головой в ванну с холодной водой и удерживала ее так продолжительное время. Свой поступок женщина объяснила тем, что таким образом она "изгоняла из ребенка бесов".