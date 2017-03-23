Мужчина пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу

В Свердловской области 28-летний мужчина пытался убить восьмилетнюю падчерицу. Окровавленную девочку нашел соседский мальчик, родители которого вызвали скорую помощь.

Пострадавшая госпитализирована с ножевыми ранениями в области груди. Она находится в тяжелом состоянии, передает URA.RU. По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику удалось скрыться.