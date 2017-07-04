Боксер избил женщину ногами из-за умершей собаки
Спортсмен продолжил избивать женщину даже после того, как она упала, передает телеканал "Звезда". Мужчина несколько раз ударил ее ногами, после чего вернулся в автомобиль и поехал дальше. В пресс-службе полиции города Волжского пояснили, что конфликт между боксером и местной жительницей возник давно – из-за смерти собаки одного из соседей. По факту происшествия уголовное дело не возбудили, так как эксперты зафиксировали на теле женщины лишь побои "легкой степени тяжести".
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