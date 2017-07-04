Боксер избил женщину ногами из-за умершей собаки

Боксер в городе Волжском Волгоградской области выбежал из машины и избил женщину за сделанное ему замечание. Запись с камеры видеонаблюдения через некоторое время была опубликована в Сети.

Спортсмен продолжил избивать женщину даже после того, как она упала, передает телеканал "Звезда". Мужчина несколько раз ударил ее ногами, после чего вернулся в автомобиль и поехал дальше. В пресс-службе полиции города Волжского пояснили, что конфликт между боксером и местной жительницей возник давно – из-за смерти собаки одного из соседей. По факту происшествия уголовное дело не возбудили, так как эксперты зафиксировали на теле женщины лишь побои "легкой степени тяжести".