Дочь главаря банды "цапков" ведет роскошную жизнь

Дочь бандита и убийцы Цеповяза открыла в Кущевке демократичный спортклуб. В рекламе качалки задействована самая известная фитнес-модель России, хотя есть подозрение, что образ спортсменки использован без ее ведома.

Оксана Цеповяз, 19-летняя дочь одного из главарей так называемой банды "цапков", открыла в станице Кущевская собственный фитнес-центр. В церемонии разрезания алой ленточки приняла участие супруга отбывающего заключение убийцы, Наталия Ивановна, сообщает Eg.Ru со ссылкой на издание Vzenite.

Семья бандита после суда над главой семейства отнюдь не бедствует. Ранее сообщалось, что на свое 17-летие в мае 2015 года Оксана получила перевязанную ленточкой Audi: говорят, от отбывающего заключение отца. Кроме того, девушка была замечена в Куршевеле, где юную даму сопровождал телеведущий канала "Пятница".

По сообщениям из Кущевской, цены в новом фитнес-клубе довольно демократичные. Вопросы, правда, вызывает использование в рекламе спортивного клуба образа модели Екатерины Усмановой. Екатерина – чемпионка мира по жиму лежа 2012 года, чемпионка России и Восточной Европы по фитнес-бикини 2013 года, на ее Instagram подписано более миллиона пользователей.

"Есть серьезные подозрения, что модель право на использование своего образа родственникам кровавого преступника не давала", – выражают сомнения местные СМИ.

Как сообщали Dni.Ru, 5 ноября 2010 года при тушении пожара в двухэтажном частном доме фермера Серевера Аметова в станице Кущевская были найдены тела 12 человек. Среди погибших было четверо детей. Младшему из них было 9 месяцев, старшему – 14 лет. Одним из убитых оказался финансовый директор одной из крупных ростовских фирм, занимающихся торговлей зерном, – ОАО "Астон", 46-летний Владимир Мироненко. В числе погибших оказались двое его детей, жена, тесть и теща. Кроме того, были убиты хозяин дома, его жена, невестка и внучка, а также двое соседей.

Главарем банды, действовавшей в Кущевской с 1998-го по 2010 годы, следствие признало Сергея Цапка. При передаче дела в суд ему инкриминировалось 18 убийств, в том числе фермера Серевера Аметова с семьей и друзьями. В ходе следствия обнаружились массовые нарушения в работе местных правоохранительных органов, был раскрыт ряд тяжких преступлений прошлых лет.