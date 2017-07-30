Сторонники ЕР запустили проект "Моя сторона"

Сторонники партии "Единая Россия" запустили в 15 регионах в пилотном режиме проект "Моя сторона", направленный на поддержку социальных инициатив и для обмена опытом. Об этом заявила сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" Евгения Лазарева на встрече с участниками форума "Территория смыслов".



"Мы запустили в 15 регионах в пилотном режиме проект "Моя сторона", направленный на поддержку социальных инициатив и обмен успешными кейсами. Это необходимо для организации ресурсной базы поддержки и тиражирования наиболее интересных проектов", – сказала она.

На сегодняшний день проект запущен в Волгоградской, Московской, Мурманской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях. Также он работает в Пермском крае, в Республиках Башкортостан, Бурятия, Крым, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия и в Санкт-Петербурге.

"Дальше проект будет развиваться с учетом желаний и инициатив представителей из регионов, исходя из результатов пилотной работы. Основной смысл проекта “Моя сторона” – поддержка лучших инициатив посредством взаимопомощи", – заявила Лазарева.