Неверов примет участие в форуме "Территория смыслов"

Пугачева сильно заболела Интервью Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Воскресенье 30 июля
Лента новостей
23:42
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
21:36
Сторонники ЕР запустили проект "Моя сторона"
17:57
Следователи займутся покушением "соцработников" на пенсионерку в Москве
17:40
Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями (видео)
16:10
В московском пруду утонул мужчина
16:04
Telegram перенес часть серверов в Иран
15:55
В Турции разбился автобус с туристами
15:27
Журналист Russia Today погиб в Сирии
15:11
Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским
14:52
В Москве объявлено штормовое предупреждение
14:42
Звезда "Дома-2" пожаловалась на жуткие боли
14:22
Как изменились герои "Санта-Барбары"
14:11
В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
13:50
Лолите подбросили неожиданный подарок с намеком на интим
13:20
В Москве девушку убило газонокосилкой
13:13
Актрису Акиньшину обвинили в избиении соседки
12:51
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
12:27
Путин принял грандиозный парад в День ВМФ
12:09
Кафельникова набросилась на отца после скандала с наркотиками
11:39
Бузовой напомнили о смерти
11:22
Во время музыкального фестиваля загорелась сцена (видео)
11:02
В Москве объявили план "Перехват" после аварии на МКАД
10:53
Помолодевшая Рудковская вызвала фурор
10:45
Орбакайте сбежала от Киркорова на ланче у Верника
10:29
Панин возмутил новой развратной выходкой
10:12
В Москве из горящего дома спасли пять человек
10:05
Вор и бродяга захватили самолет в Петрозаводске
02:04
Пугачева разрыдалась из-за Билана
21:22
Алла Пугачева сильно заболела
18:08
В Москве пьяный иностранец на спор прыгнул с моста
17:58
Дженнифер Лопес ужаснула двумя пупками
17:44
Кристина Орбакайте: Наша семья у мноих вызывает раздражение
17:35
Дана Борисова предложила помощь дочери Кафельникова
16:59
Жена Олега Яковлева раскрыла его увлечение
16:36
Звезда "Игры престолов" судится из-за поборов с гонораров
16:09
Еще одна ветка метро выйдет за МКАД в 2018 году
16:06
Украинский самолет разбился в Африке
15:54
Адепты теории плоской Земли обвинили учителя в заговоре
15:27
Репер Баста похвастался многомиллионным наследством
15:01
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену в 70 лет
14:51
Трампа превратили в флаг России (видео)
14:40
Движение поездов по Белорусскому направлению восстановили
14:31
Бузова показала нежность с Малаховым
13:40
Кем окружил себя Игорь Крутой
13:19
Пилот Boeing обезглавил оленя ударом шасси
13:13
Звезда "Дома-2" напугала страшным диагнозом
12:53
Семенович в тельняшке восхитила поклонников
12:28
Пилоты вслепую посадили самолет с пассажирами при опасном крене (видео)
12:09
Движение поездов по Белорусскому направлению остановлено
12:01
Названы самые опасные позиции для секса
11:46
При пожаре в турецком отеле пострадали россияне
11:39
Лесной пожар породил торнадо (видео)
11:22
Водонаева показала постельное фото
10:58
Сотни человек спасли из горящего в Турции отеля
10:52
Российского борца зарезали на берегу Байкала
10:46
Самбурская доверила лицо профессиональному врачу
10:22
Баллистическая ракета КНДР попала на видео
09:59
Почему брак принцессы Дианы был обречен
22:35
Глюк'оZa связалась с бабушкой легкого поведения
22:01
Украина похвасталась оружием прошлого века
21:52
На юге Москвы машина скорой помощи попала в аварию
21:51
Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены
21:34
В жуткой аварии в Хельсинки пострадали россияне
21:33
ФБР раскрыло подробности убийства Лесина
21:17
49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в нижнем белье
20:58
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
20:45
На севере Москвы произошел крупный пожар
20:39
Бузова без лифчика и в минишортах взорвала Баку
20:32
Кафельникова заговорила о смерти
20:31
Известные футболисты передрались на тренировке (видео)
20:20
Пловчиха Ефимова завоевала золото на чемпионате мира
20:05
В Москве первого зампрокурора поймали на взятке
20:04
Забывчивому велосипедисту вернули потерянные золотые слитки
19:49
В Хельсинки автомобиль протаранил толпу
19:45
Россия покажет США "кузькину мать" в ответ на санкции
19:44
На Собчак набросились за свинство на диване
19:32
Найдены потомки легендарного библейского народа
19:28
Под Москвой электричка сбила мужчину (видео)
19:09
Пловец Рылов сенсационно взял золото на чемпионате мира
19:03
КНДР запустила баллистическую ракету
18:56
В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
18:36
Кафельникову подкосила жуткая интоксикация
18:26
Богач разбил Ferrari за 20 миллионов сразу после покупки
18:11
Как чувствует себя Пугачева после бурной свадьбы внука
18:09
Умер создатель Диснейленда
17:58
Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми
17:53
Валерий Сюткин: Наша симпатия со Шнуром взаимна
17:47
Новый компромат на "золотую" судью возмутил Россию
17:29
Лобода влюбилась в солиста известной рок-группы
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонувших девочек
17:15
Рогозин пригрозил "гадам" в Румынии после демарша с самолетом
17:04
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:40
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Две девушки получили страшные травмы во время группового секса
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева сильно заболела
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену в 70 лет
Кристина Орбакайте: Наша семья у мноих вызывает раздражение
Пугачева разрыдалась из-за Билана
Панин возмутил новой развратной выходкой
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Регионы

Неверов примет участие в форуме "Территория смыслов"

прочитано 131 раз

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 31 июля примет участие во Всероссийском молодежном образовательном Форуме "Территория смыслов". Неверов примет участие в панельной дискуссии на тему "Счастье – новый KPI". Кроме того, на форуме секретарь Генсовета "Единой России" встретится с активистами "Молодой Гвардии Единой России".

Форум "Территория смыслов" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

30 июля 2017, 21:31

комментарии

Политика

Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским
Трампа превратили в флаг России (видео)
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми

Шоу-бизнес

Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями (видео)
Объевшуюся Боню заподозрили в беременности
Звезда "Дома-2" пожаловалась на жуткие боли

Проишествия

В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
Во время музыкального фестиваля загорелась сцена (видео)
В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
На школьницу за день напали два насильника

Lifestyle

Галерея Айвазовского ответила на выдумки Порошенко
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Солиста Linkin Park разлучат с мертвым другом
Шоу-бизнес

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)

Некоторые сочли видеоролик слишком пошлым
Происшествия

В Турции расследуют загадочную смерть россиянки

Туристка потеряла сознание во время купания
Политика

Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским

Президент приписал художника к культурному наследию Украины
Шоу-бизнес

Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями (видео)

Балерина затеяла ремонт

Гороскоп

Особенная связь с молодым любовником изменила Апину
Гороскоп здоровья на август 2017 года
Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок

Фоторепортажи

Как изменились герои "Санта-Барбары"
Путин принял грандиозный парад в День ВМФ
Орбакайте сбежала от Киркорова на ланче у Верника
Кем окружил себя Игорь Крутой

Спорт

Известные футболисты передрались на тренировке (видео)
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

Бензовоз сгорел на заправке в Омске (видео)
Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
Подробности убийства чемпиона по борьбе
В Самаре священника заподозрили в угоне машин у храма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru