Неверов примет участие в форуме "Территория смыслов"

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 31 июля примет участие во Всероссийском молодежном образовательном Форуме "Территория смыслов". Неверов примет участие в панельной дискуссии на тему "Счастье – новый KPI". Кроме того, на форуме секретарь Генсовета "Единой России" встретится с активистами "Молодой Гвардии Единой России".

Форум "Территория смыслов" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".