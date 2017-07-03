Под Вологдой ребенок надышался газом для зажигалок и умер

Правоохранительные органы Вологодской области начали доследственную проверку после смерти 16-летнего подростка в Череповце. По предварительным данным, ребенок умер, надышавшись газом для зажигалок.

"Его смерть наступила в результате асфиксии от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе", – предположили в региональном управлении Следственного комитета. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, передает Flashnord.

