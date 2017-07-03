Следователи разобрались с делом "пьяного" мальчика

Правоохранительные органы Подмосковья завершили расследование дела "пьяного" мальчика – страшной аварии, в результате которой погиб шестилетний ребенок. Документы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

"Идет ознакомление сторон с материалами", – цитирует "Газета.ru" представителя полиции. Правоохранитель подчеркнул, что дело еще не было передано в суд.

