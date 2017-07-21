Госдума приняла "закон для владельцев 6 соток"

Законопроект о лесной амнистии принят Госдумой в третьем чтении. Перед голосованием поступили предложения от фракций КПРФ и "Справедливой России". Депутаты постановили включить их в законопроект, а также провести в осеннюю сессию парламентские слушания по этому вопросу. Идею поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Закон для владельцев 6 соток" – так назвали документ в Госдуме. Документ позволит, в частности, легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда. Он устранит противоречия в сведениях, заключенных в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При этом в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории устанавливается приоритет ЕГРН. Это позволит сохранить за собственниками, права которых зарегистрированы в ЕГРН, принадлежащие им земельные участки.

Депутаты признавали, что закон поступил на рассмотрение "сырым". Тем не менее, правительство настаивало, что принять его надо как можно быстрее, чтобы закрыть лазейки для различного рода коррупционных схем и определить ответственных за сохранность лесного фонда. Точку зрения кабмина изложил перед голосованием на пленарном заседании вице-премьер Дмитрий Козак. Что же касается возможных недоработок в законе, то их устранят во время осенней сессии, с учетом предложений коммунистов и справороссов.

Уже ко второму чтению законопроекта были одобрены поправки, согласно которым положения о приоритете ЕГРН применяются в случае, если права собственника на земельный участок возникли до 1 января 2016 года. Кроме того, устанавливаются дополнительные критерии отнесения участка к землям населенных пунктов или к категории земель сельскохозяйственных назначения.

Первоначально к основному чтению планировалось ограничивать площадь земель, подпадающих под лесную амнистию, участками площадью не более 0,25 га (для юрлиц). Однако затем было решено отказаться от этой поправки. Как отметил глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев, принято решение "действовать не по признаку площади, а по тому признаку, насколько освоена эта земля". При этом речь идет только о тех участках, которые зарегистрированы в ЕГРН.

Поправки также определяют механизмы защиты лесопарков и лесных насаждений, которые обретают статус городских лесов при включении их в границы населенных пунктов. Что касается распоряжения такими земельными участками, то законопроектом предлагается формировать градостроительные регламенты, которые должны пройти публичные слушания.

Помимо этого, законопроект предусматривает создание компенсационного механизма по восполнению лесных насаждений. Лесной участок, который полностью окружен землями населенного пункта, включается в населенный пункт. Данные лесные участки попадают под режим городских лесов не менее чем на год. Через год возможен пересмотр правил застройки, чтобы общественность могла инициировать создание "зеленого щита".

Председатель комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева считает, что принят крайне важный законопроект, который коснется большого числа жителей России. По словам парламентария, это закон не для "богатых и великих людей с полями для гольфа" – а для "обычных людей с 6-ю сотками.