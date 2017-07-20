Володин рассказал о пользе закона о защите прав дольщиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый в четверг, 19 июля, во втором основном чтении законопроект о защите прав обманутых дольщиков поможет тем, кто решил улучшить свои жилищные условия путем долевого строительства. По его словам, документ позволит остановить рост количества обманутых граждан.

"Что касается людей уже пострадавших, мы договорились, что мы их не бросим и будем делать все, чтобы помочь им выйти из этого положения", – сказал глава нижней палаты парламента в эфире на телеканале "Россия 24".

Он также напомнил, что в Госдуме недавно прошли парламентские слушания по этому вопросу. По словам Володина, документ, который, помимо прочего, предполагает создание специального компенсационного фонда, не увеличит число обманутых дольщиков.

Кроме того, Володин затронул тему развития цифровой экономики в России, о необходимости чего говорил президент Владимир Путин. По словам спикера, наиболее интегрированные с высокими технологиями сферами являются транспортная отрасль и медицина.

Парламентарий уверен, что в перспективе наша страна будет заниматься экспортом высокий технологий. При этом задача депутатов – обеспечить это на законодательном уровне.

"Работая над искусственным интеллектом, мы должны думать о законодательном регулировании отношений "человек – робот", – отметил глава нижней палаты парламента.

Также Вячеслав Володин рассказал о том, где предпочитают отдыхать депутаты. "Кто-то, наверное, какое-то время выделит для того, чтобы отдохнуть. Насколько я знаю, большинство едут в Крым, едут в Сочи, в Краснодарский край, едут к себе домой", – сказал он. По его словам, вовсе необязательно выезжать куда-то за границу.

Вместе с тем спикер Госдумы отметил, что отпускное время дает парламентариям хорошую возможность поехать к себе в округ, пообщаться с людьми на местах, обсудить волнующие их проблемы. "Я избирался по одномандатному округу, всегда в это время ездил на встречу со своими избирателями, и была возможность спокойно общаться именно в это летнее время, без суеты. Такие встречи, они очень эффективны", – добавил Володин.

Кроме того, глава нижней палаты парламента затронул тему курортного сбора, законопроект о котором депутаты приняли 19 июля. В соответствии с нормативно-правовым актом, взимать сбор с туристов планируется с мая следующего года, при этом он не может превышать 50 рублей в сутки с перспективой увеличения до 100 рублей.

По словам спикера, в ходе обсуждения документа с представителями курортных городов предельная планка сбора была уменьшена в два раза. "Он будет дифференцированно приниматься в зависимости от возможностей того или иного округа. Распространили сбор пока только на тех, кто отдыхает в санаториях", – подчеркнул председатель Госдумы.

Он также отметил, что в дальнейшем все собранные от этого средства будут поступать в муниципалитеты, которые при этом должны будут утвердить программу развития.

"Нужно, чтобы люди понимали, на что идут средства", – уверен спикер.

Вместе с тем, добавил Володин, необходимо, чтобы власти в курортных округах осознавали, что приезд туристов – это благо. "На местах нужно делать все, чтобы было больше отдыхающих. Если это получится, будем считать, что эксперимент с курортным сбором удался", – резюмировал спикер нижней палаты парламента.

В пятницу, 21 июля, Госдума закрывает весеннюю сессию, после чего депутаты уйдут в отпуск. Первое пленарное заседание осенней сессии состоится уже в начале сентября.