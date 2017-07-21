Госдума стала влиятельным институтом власти

Почти половина россиян считает, что деятельность Госдумы оказывает положительное влияние на жизнь страны. Согласно последнему опросу, 46% граждан назвали работу депутатов эффективной.

Как рассказал директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы Николай Калмыков, почти половина респондентов считают, что Госдума оказывает положительное влияние – либо сильное, либо умеренное, слабое. То есть 46% опрошенных считают, что Госдума – это влиятельный институт власти.

Интересно, среди опрошенных женщин таких больше: положительное влияние Госдумы на жизнь страны увидели 53% представительниц слабого пола.

Эффективность деятельности Госдумы VII созыва граждане оценивают также или выше, чем работу депутатов предыдущего созыва. 39% опрошенных считают, что деятельность парламентариев изменилась в лучшую сторону или осталась без изменений. 34% респондентов считают, что еще слишком рано оценивать результаты работы Госдумы седьмого созыва. РАНХиГС проводила онлайн-опрос с 7 по 17 июля 2017 года.

Напомним, что по инициативе спикера Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на повышение эффективности работы парламента. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Кроме того, с начала 2017 года в Госдуме прошли парламентские слушания по самым острым для общества проблемам – реновации, обманутым дольщикам, введению курортного сбора. По предложения председателя Думы на обсуждение приглашались не только депутаты, эксперты и представители всех ветвей власти, но и простые граждане из общественных организаций.



