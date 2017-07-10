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Регионы

Регионы получат право вводить курортный сбор

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Регионы будут самостоятельно определять, вводить ли им курортный сбор и какой будет его ставка. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях, предваряющих второе чтение соответствующего законопроекта.
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Спикер пояснил, что обсуждаемый документ – рамочный, а вводить свои законопроекты будут регионы. "Это может быть ставка нулевая, это может быть пять рублей, может быть десять рублей. Максимальная ставка, по предложению профильного комитета, сейчас вынесена на обсуждение в уменьшенном варианте в два раза", – сказал Володин.

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Первоначально предлагалось сделать ставку курортного сбора в 100 рублей с человека в сутки, но на слушаниях в Думе прозвучало предложение снизить его в два раз раза на первый год эксперимента.

 Спикер палаты отметил, что первый год эксперимента по введению курортного сбора дан для того, чтобы посмотреть, как это предложение будет реализовано на практике, на второй год будет определен следующий шаг по итогам того, как будут работать муниципалитеты.

Спикер предупредил, что муниципалитеты будут отвечать за неэффективное использование средств от курортного сбора. "Если кто-то воспользуется возможностью взять и ввести сбор, но при этом не предоставить сервиса, не улучшит условия нахождения в городе, в поселке жизни туриста, отдыхающего, понятно, что это приведет к плачевным последствиям", – отметил он.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/ТАСС

Что касается самого решения, устанавливать или нет курортный сбор, то, сказал спикер, это будет именно решением муниципалитета. Понятно, что данное решение муниципалитету следует принимать с учетом прогноза – каков поток отдыхающих будет на подведомственной ему территории.

23 июня 2017 года депутаты приняли в первом чтении правительственный проект закона, предлагающий в виде эксперимента взимать с 1 января 2018 года курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории страны.

Автор: Александр Комаров10 июля 2017, 14:59

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