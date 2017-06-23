Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора в России. Речь идет о взимании средств с отдыхающих в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Соответствующий закон Дума приняла в первом чтении, но ко второму чтению депутаты выслушают оценки экспертов и доработают документ.

Во время обсуждения законопроекта спикер Думы предложил провести парламентские слушания на эту тему с участием мэров курортных городов и представителей бизнеса, работающих в туриндустрии. Володин отметил, что не случайно этот вопрос депутаты рассматривают перед региональной неделей – его важно обсудить на местах с избирателями.

В зале пленарных заседаний Госдумы в момент обсуждения присутствовали представители властей из курортных центров России: мэр Евпатории Андрей Филонов, глава Сочи Анатолий Пахомов, спикер Ставропольской краевой думы Геннадий Ягубов, зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев, мэр Кисловодска Александр Курбатов и его коллега из Геленджика Виктор Хрестин.

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что во время обсуждения инициативы многие задают вопрос, почему среди территорий, где будет проходить эксперимент по введению курортного сбора, есть Крым, но нет Севастополя. Второй вопрос касался поступления курортного сбора. Сейчас его предлагается отчислять в региональный бюджет.

"Есть предложение ввести прямую норму и отчислять в муниципалитеты не менее 50 процентов, а есть предложения – и 100% сбора", — сказал председатель Госдумы.





Депутаты пришли к выводу, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. Вячеслав Володин попросил представителей "Единой России" и депутатов, избранных от территорий определиться по списку приглашенных на слушания и ко второму чтению выйти на сбалансированную позицию.

Между тем, Тверская область изъявила желание стать пилотной зоной для курортного сбора. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя на национальном туристском форуме "Реки России", который стартовал 23 июня в Завидове. Глава области отметил, что для введения курортного сбора необходимо учесть мнение экспертов.

Ранее главы некоторых регионов Центрального федерального округа не раз выражали желание войти в пилотную программу по введению курортного сбора. В частности, губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщал, что хотел бы ввести курортный сбор в Плесе для развития инфраструктуры по обслуживанию туристов.

Согласно идее правительства, облагать новым сбором стоит граждан, посещающих курорты перечисленных регионов. Ставка сбора не будет выше 100 рублей с каждого человека, но при этом сумма курортного сбора может меняться из-за нескольких факторов – сезонности, продолжительности отдыха и значения курорта.

По предложению авторов инициативы, такой сбор будет действовать 5 лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, курортный сбор может быть введен по всей стране. В правительстве отмечают, что полученные от нового сбора доходы, пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.