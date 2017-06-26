"Юрий Долгорукий" успешно ударил "Булавой" по Камчатке

Атомный подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" произвел тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Операция прошла успешна.
Крейсер вел стрельбу из подводного положения в акватории Баренцева моря. Условная цель находилась на полигоне Кура на Камчатке – боевые блоки ракеты успешно ее поразили, передает Lenta.ru.
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