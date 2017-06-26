Дедушка на Lexus насмерть сбил внука в Ингушетии

Утром 26 июня в дежурную часть МВД по Ингушетии поступила информация о регистрации трупа двухлетнего мальчика. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что ребенка сбил собственный дедушка, находившийся за рулем автомобиля Lexus, передает сайт НТВ.Ru. Трагедия произошла во дворе частного дома в Назрани. Мальчик получил серьезные травмы головы, от которых скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.