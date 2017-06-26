Приятель забил мужчину доской в его же квартире

Правоохранительные органы Мурманской области передали в суд дело 49-летнего жителя Североморска, которого обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", передает Flashnord. Само преступление произошло еще в марте 2017 года. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с 42-летней жертвой в квартире последнего, установило следствие. Они поссорились и злоумышленник нанес своему оппоненту множество ударов кулаками и фрагментом доски. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Рассматриваться дело будет в Североморском районном суде.