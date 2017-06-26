В Барнауле умер известный российский художник

Заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич умер в Барнауле в возрасте 79 лет, передает Lenta.ru. Похороны состоятся 28 июня. Организацией траурных мероприятий займется Алтайская организация Союза художников России.

Картины Цесюлевича хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Музее Николая Рериха в Нью-Йорке и Музее города Саппоро в Японии. Художник стал одним из основателей Музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также способствовал созданию картинной галереи в Алтайском государственном университете.