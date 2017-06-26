В Петербурге мигрант надругался над шестиклассницей

В полицию Санкт-Петербурга с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что в прошлом году ее дочь-шестиклассницу совратил 25-летний мигрант. Через какое-то время другой мигрант напал на нее прямо в подъезде дома, где изнасиловал. Правоохранители задержали обоих подозреваемых, передает "РЕН ТВ". Задержанные находятся под стражей.