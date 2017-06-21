Ищущий смысл жизни юный сибиряк зарезал психолога

В селе Элекмонар Чемальского района республики Алтай по подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель. Бабушка видела, как он весь в крови выходил из гостевого дома, в котором на время отпуска остановилась 45-летняя психолог. Сама женщина была обнаружена внутри с несколькими ножевыми ранениями в области шеи и груди. Сообщается, что ранее подозреваемый и жертва довольно тесно общались. Родные считали, что несмотря на разницу в возрасте между ними начинает завязываться роман.

Среди односельчан молодой человек и до этого пользовался не самой лучшей славой – его считали "странным". Ситуация усугубилась после того, как молодой человек закончил местный техникум по специальности "юриспруденция" и начал, как говорят его родные, "искать смысл жизни". "Начал читать какую-то литературу – про Бога, дьявола, сатанистов. Может, из-за этого что-то надломилось в нем… Не выдержал... Несколько раз заявлял, что покончит с собой. Но агрессии по отношению к другим у него никогда не было!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" деда подозреваемого.

К моменту прибытия полиции молодой человек уже успел уйти со двора. Позже он появился на улице и стал кричать правоохранителям, чтобы его расстреляли. Его поместили под стражу. Подозреваемый отказывается давать показания и рассказывать, что же произошло в гостевом домике. Ему предъявлено обвинение в убийстве.