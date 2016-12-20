ОНФ активизирует проектную деятельность

В Москве прошло заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта, в ходе которого были озвучены приоритетные направления работы движения в следующем году. Так, ОНФ намерен расширить проектную деятельность, направив усилия на системное решение проблем при активном участии граждан страны.

В числе приоритетов деятельности ОНФ в 2017 году будут такие темы, как экология, благоустройство дворов и качество дорог. Как подчеркнул глава исполкома Фронта Алексей Анисимов, проектная работа активизируется с акцентом на ее прикладной характер.



"Через наши проекты, как федеральные, так и региональные, мы продолжаем решать наиболее чувствительные для граждан вопросы, – сказал он. – У нас есть основные федеральные проекты, такие как "За честные закупки", "За права заемщиков", "Народная экспертиза", но появляются и новые, в том числе и региональные".

По словам Анисимова, очень важно, чтобы в работу проектов ОНФ были вовлечены простые люди, активные и неравнодушные. Ведь эта деятельность направлена на улучшение условий, в которых живут все россияне, заметил глава исполкома ОНФ.

"Проектная работа затрагивает социальные, экологические вопросы, проблемы обустройства окружающей среды, дорог, придомовых территорий и другие темы, которые требуют не только строгого гражданского контроля, но и зачастую серьезных мер по улучшению существующей ситуации, что называется, здесь и сейчас".

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, в свою очередь, рассказала в 2017-м году – Году экологии – продолжится реализация выдвинутых ранее инициатив "фронтовиков". Также будут запущены новые проекты, предусматривающие учет мнения россиян в процессе выявления и выработки путей решения экологических проблем.

Одним из новых проектов движения станет интерактивная карта свалок. Этот геоинформационный ресурс позволит любому пользователю обозначить незаконный полигон, стихийную свалку и принять непосредственное участие в их ликвидации. "Проект должен стать одним из механизмов повышения эффективности общественного контроля за санитарным состоянием каждого региона, – заявила Тимофеева. – Мы также планируем запустить "Зеленый щит" – в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных пунктов".

В ходе заседания речь также шла о проекте "Комфортная городская среда", в рамках обсуждения которого член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина заявила о необходимости сформировать ответственное отношение людей к дворовой инфраструктуре. "В рамках проекта "Комфортная городская среда" мы планируем разработать и реализовать целый ряд инструментов и мероприятий, в том числе создать единый онлайн-справочник и методические пособия по решению часто встречаемых у людей проблем, сформировать систему обучения граждан по выявлению типичных нарушений в сфере благоустройства, подготовить каталог лучших практик и многое другое", – заявила она.





Не остался без внимания и проект ОНФ "Убитые дороги". Как рассказал член центрального штаба движения, депутат Госдумы Александр Васильев, сейчас идет работа по разработке общедоступных механизмов отбора дорог, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. "В частности, в наших планах – создание интерактивной карты очередности дорожных работ и ремонта опасных участков дорог, а также разработка мобильного приложения для сбора и систематизации данных о ненормативном состоянии дорожного полотна", – заявил он.

Кроме того, на заседании центрального штаба ОНФ были представлены и региональные проекты. В частности, получили развитие темы "строительных полуфабрикатов", социальных стандартов, приобщения молодежи к историческому и культурному наследию страны и другие.