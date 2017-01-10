ОНФ поможет россиянам жить в комфорте

Общероссийский народный фронт объявил о запуске в январе 2017 года проекта "Комфортная городская среда". Он поможет создать условия для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских зон отдыха.

Идея проекта появилась по итогам послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин поручил учесть мнение жителей при благоустройстве городов и сел. Лидер ОНФ предложил активистам фронта активно подключиться к этой работе и организовать ее эффективный контроль.

Сами "фронтовики" говорят, что в ОНФ постоянно поступают обращения граждан, которые жалуются на плохое освещение, нехватку зеленых насаждений, отсутствие детских и спортивных площадок, нормальных дорог во дворах. Жители утверждают, что при благоустройстве придомовой и городской территории их мнение органами власти не учитывается. Однако, как выясняется, зачастую сами граждане не знают о своих же правах.

Проект "Комфортная городская среда" будет состоять из двух блоков: первый касается благоустройства придомовых территорий, второй направлен на создание городских зон отдыха, комфортных для граждан. Планируется упрощение процедуры оформления придомовой земельной территории и создание онлайн-каталога лучших примеров благоустройства дворов. Также будут разработаны методические пособия с механизмами решений часто встречаемых проблем в сфере благоустройства.

В процессе благоустройства городской среды планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь. Сами запросы и пожелания граждан будут выявлены через анкетирование и мониторинги.

"Мы уверены, что благоустройство придомовых территорий и городской среды невозможно без активного участия граждан", – пояснила координатор проекта "Комфортная городская среда", член Центрального штаба ОНФ и председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья "Наш дом" Светлана Калинина.

Для упрощения процедуры оформления прав собственности планируется, в том числе, рассмотреть возможность внесения поправок в Градостроительный кодекс. Активисты рассчитывают, что вокруг Народного фронта образуется актив, состоящий из экспертов, а также заинтересованных в наведении порядка жителей. Как отметила Светлана Калинина, в январе будут проведены первые опросы на тему благоустройства дворов и на основании полученных ответов "фронтовики" выявят лучшие практики взаимодействия граждан и муниципалитетов.

Общероссийский народный фронт – коалиция общественно-политических организаций, создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Задачами движения декларируются контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией.