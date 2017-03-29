ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия.

Наибольшие шансы попасть в программу по благоустройству – у тех активных граждан, которые первыми оформят свое желание улучшить состояние своего двора. Для этого необходимо провести общие собрания собственников многоквартирных домов и зданий, образующих общую дворовую территорию, и подать заявку властям на участие в муниципальной программе благоустройства двора. Сделать это нужно не позднее 25 мая 2017 года.

Помогут в благоустройстве дворов активисты ОНФ. Они окажут помощь в формировании заявок муниципальным властям и вовлекут жителей в процесс определения общественной зоны для включения в муниципальную программу.

В методических рекомендациях ОНФ представлена пошаговая инструкция проведения общего собрания собственников и календарный план обязательств субъектов и муниципалитетов для получения субсидий на поддержку региональных и муниципальных программ по благоустройству.

Важно, что каждый житель может обратиться в адрес муниципальных властей с заявлением и принять участие в обсуждении проекта формирования городской среды и в оценке представленных заявок на благоустройство дворов и общественных территорий. Порядок такого участия определяется муниципалитетом.

"В наших методических пособиях мы собираем всю необходимую информацию, касающуюся реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", – сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, президент института ГАСИС НИУ "Высшая школа экономики" Павел Жбанов. О также отметил, что авторы пособий постарались сделать так, чтобы оно было понятно жителям, которые хотят сделать свой двор и свой город лучше и комфортнее.

Центр мониторинга благоустройства городской среды был создан на базе ОНФ в начале 2017 года. Его эксперты вместе с жителями будут отслеживать процесс благоустройства дворов и общедоступных зон отдыха. Активисты Народного фронта планируют помогать горожанам в принятии решений по изменению инфраструктуры своего местожительства, привлекать их к непосредственному участию в облагораживании территорий.