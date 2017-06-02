Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до -20

Жителям Подмосковья вечером 2 июня начали приходить тревожные сообщения от местного управления МЧС. Текст письма гласил, что в регионе ожидается похолодание до -20 градусов.

Как оказалось, сообщение содержало ошибку: 3-4 июня действительно ожидаются заморозки, но температура вряд ли опустится ниже -2 градусов. В МЧС объяснили предупреждение с неверной информацией техническим сбоем, передает агентство городских новостей Москва.