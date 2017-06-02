Пьяный сибиряк устроил дебош в аэропорту

Супруги с двумя детьми так и не попали на курорт в турецкую Анталию из-за пьяного дебоша, который устроил глава семейства во время паспортного контроля в аэропорту Новосибирска. Пьяный мужчина начал оскорблять сотрудников таможни и пытаться выломать дверь на посадку.

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД. Во время прохождения паспортного контроля глава семейства будучи в состоянии алкогольного опьянения внезапно стал вести себя неадекватно. На просьбу сотрудника таможни показать детей, мужчина стал яростно материться.

Жена и дети дебошира долго пытались успокоить мужчину, но все было тщетно. Когда на место происшествия прибыла полиция злоумышленник начал вести себя еще более агрессивно и даже попытался выломать дверь, ведущую на посадку.

В конце концов, после долгих разговоров, полицейские вынуждены были скрутить дебошира и отправить в участок. В итоге в Турцию семья не попала, а на мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.