В Перми пранкера приговорили к реальному сроку

Пермский суд признал Сергея Давыдова виновным сразу по трем статьям – "Вымогательство", "Клевета" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" – и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в три года 11 месяцев и 17 дней колонии строгого режима, передает URA.RU. Также его лишили водительских прав на два года, десять месяцев и 12 дней. Вдобавок ко всему, одному из потерпевших подсудимый должен заплатить 100 тысяч рублей.

Отметим, в Перми Сергей Давыдов известен благодаря своим телефонным пранкам. Он часто звонил местным чиновникам с провокационными вопросами и записывал их разговоры. От одного из них он потребовал 100 тысяч рублей, чтобы удалить порочащую его информацию, которой сопровождался пост.