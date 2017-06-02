Пьяный вахтовик из интереса пилил рельсы в Коми

При обходе путей на участке "Усинск – Сыня" в Республике Коми железнодорожный мастер заметил поврежденные рельсы, передает Flashnord. При бывшие на место полицейские задержали подозреваемого – 25-летнего вахтовика из Кировской области. Выяснилось, что молодой человек вылетел с работы из-за пристрастия к алкоголю. Денег на билет до дома у него не было, поэтому он пошел пешком вдоль рельсов, совмещая путешествие с распитием спиртного. На пути ему повстречалась бытовка железнодорожников, взломав которую он разжился бензопилой. Любознательный вахтовик решил проверить, сможет ли при помощи этого инструмента распилить рельсы и приступил к эксперименту. "Когда мужчина протрезвел, он осознал последствия поступка и раскаялся в содеянном", – рассказали в Сыктывкарском линейном управлении МВД России на транспорте. По факту произошедшего проводится проверка.