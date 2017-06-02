Юноша выпал с балкона после ссоры на вечеринке
По данным правоохранительных органов, 18-летний Сергей случайно разбил экран телевизора пробкой от шампанского. Хозяин квартиры выставил гостю счет на сумму 25 тысяч рублей. На этом фоне между молодыми людьми завязалась ссора, передает Life.ru.
Через какое-то время Сергей выпал с балкона 16-этажного дома и скончался от полученных травм. Трагический момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Следователям предстоит выяснить причину и обстоятельства смерти юноши.
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