В Подмосковье девушка заявила в полицию на вампира
Жительница подмосковного Одинцово обратилась в дежурную часть. Девушка попросила защитить ее от "неизвестного с красными глазами", который преследует ее на протяжении нескольких недель, передает Life.ru. Уже не в первый раз она обращается в полицию, но стражи порядка, к сожалению, помочь ничем не могут, потому что вурдалак с налитыми кровью глазами показывается только ей.
Евгения систематически звонит в дежурную часть и просит правоохранителей защитить ее от нечисти. Телефонный розыгрыш здесь ни при чем. Девушка указывает при обращении все контактные данные, адрес и телефон. И выглядит абсолютно адекватной.
Вампиры стали невероятно популярны после выхода на широкие экраны романтической трилогии "Сумерки". А фильм "Интервью с вампиром" Нила Джордана и вовсе превратил вурдалаков в героев.
Победительница конкурса Мисс Американский Вампир. США. 1970 г. pic.twitter.com/2GDZQer1Jo— Исторические Фото (@HistoryFoto) 28 мая 2017 г.
Как утверждают литературные источники, существуют разные способы защиты от "кровососов": серебро, святая вода, чеснок, омела, боярышник. Но никоим образом не полиция, на вооружении которой – только огнестрельное оружие и электрошокеры. Поэтому правоохранители вынуждены просто периодически сопровождать Евгению до дома.
Историки объясняют вампиризм редким генетическим заболеванием крови (порфирией), симптомы которого вписываются в облик классического вурдалака. Больным противопоказан солнечный свет, кожа вокруг губ и десен высыхает, из-за чего резцы обнажаются; порфирин оседает на зубах, окрашивая их в красный цвет. Так что, возможно, охотиться на одинцовского вампира должны медики, а не полицейские.
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