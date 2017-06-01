В Поморье двое детей задохнулись из-за окурка

В суд Лешуконского района Архангельской области передано уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своим детям трех и пяти лет, передает Flashnord.

По версии следствия, женщина ушла на работу, оставив на кухне тлеющий окурок. В результате загорелись обои и картон, которым была отделана стена дома. Квартира наполнилась дымом, и оставленные без присмотра дети погибли от отравления угарным газом. Обвиняемая полностью признала вину.