Многодетная пара похитила ребенка ради воспитания

Правоохранителям удалось обнаружить трехлетнего мальчика, который был похищен в Ростовской области. Следователи узнали, что украла ребенка многодетная пара, проживающая под Волгоградом.
Похитители объяснилb свой поступок тем, что мальчик им очень понравился: они решили похитить его с целью дальнейшего воспитания. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Дети злоумышленников переданы в реабилитационный центр, передает ТАСС.
Прекрасными новостями звезда поделилась в подписчиками в Instagram
Странная речь первой леди на ломаном английском вызвала шок
Газманов, Вербицкая. Девятова и другие знаменитости рассказали о фронтовиках в своих семьях
Избиратели отдали голоса обаянию и молодости "месье Минфина"