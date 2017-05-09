Многодетная пара похитила ребенка ради воспитания

Правоохранителям удалось обнаружить трехлетнего мальчика, который был похищен в Ростовской области. Следователи узнали, что украла ребенка многодетная пара, проживающая под Волгоградом.

Похитители объяснилb свой поступок тем, что мальчик им очень понравился: они решили похитить его с целью дальнейшего воспитания. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Дети злоумышленников переданы в реабилитационный центр, передает ТАСС.