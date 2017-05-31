ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону

В День защиты детей стартует мониторинг Общероссийского народного фронта по готовности детских лагерей к летнему сезону. Эксперты проанализируют, насколько в летних лагерях соблюдаются все необходимые условия для детей.

Координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям", зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что не должно быть формализма, поверхностного подхода к организации работы городских лагерей, которые являются во многих случаях единственной возможностью для ребенка провести лето с пользой.

1 июня, в день защиты детей, стартует мониторинг ОНФ по готовности детских лагерей к летнему сезону. Его цель – проверить соблюдение в детских лагерях СанПиН, наличие образовательных и досуговых программ, отвечающих интересам и потребностям ребенка, в том числе в рамках Года экологии.

"ОНФ держит на постоянном контроле проведение летнего отдыха школьников, обращая внимание региональных и федеральных властей как на недостатки на местах, так и на системные проблемы, – подчеркнула Любовь Духанина.





Она напомнила, что обеспечение безопасности детей в оздоровительных лагерях регулирует федеральный закон, вступивший в силу 1 января 2017 года. Законом предусмотрены единые требования к организациям детского отдыха, обеспечение обязательных мер безопасности, ведение реестров сведений об организациях, работающих в этой области, а также соответствие педагогов, которые отвечают за детей в лагерях, профессиональным стандартам и квалификационным требованиям.

"В местах организованного детского отдыха требуется максимально исключить риски травм, заболеваний, несчастных случаев. Ответственность за это целиком ложится на региональные власти", – заключила Духанина.