В летнем лагере детей научат снимать кино

Детская Академия Кино и Телевидения Алексея Покровского объявляет об открытии DAKITAP Film Camp – собственного детского кинолагеря, где каждый ребенок сможет окунуться в атмосферу кино. Лагерь будет работать с 12 по 22 июня 2017 года, и за 10 дней дети смогут попробовать себя в роли сценаристов, продюсеров, режиссеров, операторов и актеров.

Целью создания DAKITAP Film Camp является раскрытие талантов и способностей каждого ребенка: в спокойной дружеской атмосфере юные таланты познакомятся с различными способами самореализации, получат навыки успешной коммуникации, а также смогут просто отдохнуть в парк-отеле Воздвиженское.

В работе лагеря также примут участие российские звезды кино и артисты, которые не только проведут мастер-классы, но и снимутся в создаваемых детьми фильмах. На данный момент свое участие в DAKITAP Film Camp подтвердили: Олег Рой (известный российский писатель, сценарист, продюсер, актер, теле– и радиоведущий), Татьяна Проценко (киновед, актриса, исполнившая роль Мальвины из фильма "Приключения Буратино"), Олег Войтюк (теле– и киноактер, популярный актер дубляжа).

Специально для юных гостей лагеря была разработана программа всестороннего развития личности. Все 10 дней будут состоять из съемок, репетиций, тренингов, квестов, экскурсий и активного здорового отдыха. Во время творческих программ все гости DAKITAP Film Camp смогут попробовать себя в создании документальных и игровых фильмов как в качестве актеров, так и в роли режиссеров, сценаристов, операторов, звукооператоров и других участников съемочного процесса. Гости кинолагеря примут участие в прямом эфире радиостанции EnergyFM.

"Мы создали детский лагерь, где каждый сможет окунуться в волшебный мир кино и попробовать его на вкус. Программа была разработана таким образом, чтобы профессиональное участие в съемочном процессе эффективно сочеталось с мастер-классами и активным здоровым отдыхом. Ребята выберут себе профильную мастерскую (актёрского или операторского мастерства, режиссуры, звукорежиссуры, художественную) и освоят азы выбранной кинопрофессии", – рассказал Алексей Покровский, создатель одноименной Детской Академии Кино и Телевидения.