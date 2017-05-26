ОНФ взял на контроль исполнение новых поручений президента

Президент России и лидер ОНФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и президентской комиссии по "майским указам". Активисты Народного фронта продолжат работу в регионах по контролю над исполнением документов, подписанных главой государства.

По поручению президента к 1 декабря 2017 года в многофункциональных центрах должны быть представлены все госуслуги, заявленные в перечнях, утвержденными правительством.

Еще одна тема, которая постоянно находится под пристальным контролем ОНФ, – расселение аварийного жилья. На Госсовете глава исполкома Народного фронта Алексей Анисимов привел случаи, когда переселенцам предоставляется некачественное жилье – так называемое "новое аварийное". Кроме того, не все регионы успевают выполнить программу по расселению аварийного жилья в срок – к сентябрю этого года.

Глава государства поручил кабмину до 1 марта 2018 года представить предложения по применению мер персональной ответственности высших должностных лиц в регионах, не обеспечивших исполнение в срок обязательств по переселению граждан из аварийного фонда. А до 1 июля 2018 года требуется внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего создание постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда.

Всего в перечне – 35 поручений, ряд из них призваны решить проблемы, поднятые активистами ОНФ. "Более трети поручений, данных Владимиром Путиным по итогам Госсовета, основаны на предложениях, сделанных активистами и экспертами Народного фронта", – отметила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

Лидер опирается, в первую очередь, на мнение граждан.

В ОНФ неоднократно говорили о том, что оценки госуслуг, которые ставятся в рамках существующей официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, не соответствуют мнению граждан, которые этими услугами пользуются. Зачастую они чрезмерно завышены. Например, у госучреждения оценка может быть высокой, а граждане негативно отзываются о качестве предоставляемых им услуг.

В связи с этим глава государства поручил правительству в срок до 1 ноября 2017 года внести изменения в законы, предусматривающие единый порядок расчета показателей, характеризующих критерии оценки качества оказания услуг организациями соцсферы, при проведении независимой оценки, а также предусмотреть единую форму отчета и плана мероприятий по результатам такой независимой оценки.





Кроме этого, результаты независимой оценки должны будут включаться в систему оценки эффективности деятельности чиновников. В этой же сфере в соответствии с поручениями президента также необходимо обеспечить порядок контроля за исполнением решений, принятых по результатам независимой оценки и ввести ответственность руководителей организаций социальной сферы, не принявших меры реагирования на высказанные гражданами в ходе независимой оценки замечания.

К 1 сентября 2018 года кабмину поручено сформировать систему независимой оценки. Для того, чтобы не возникали конфликты интересов, необходимо исключить аффилированных лиц оцениваемых организаций из состава общественных советов по проведению независимой оценки в целях недопущения возникновения конфликта интересов. К этому же сроку должен быть скорректирован перечень организаций соцсферы, подлежащих обязательной независимой оценке качества.

Глава государства также поручил проработать вопрос объединения на единой технологической платформе всех систем прямой и обратной связи с гражданами, включая систему независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги населению.

Общероссийский народный фронт – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.