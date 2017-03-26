Юные футболисты сразились за путевки в спортивный лагерь

В спортивном комплексе "Новая лига" прошел турнир по футболу для воспитанников школ-интернатов и детских домов "Игра твоей мечты". Команды сражались за главный приз – групповую путевку в спортивный лагерь.

В Москву приехали 32 команды из детских домов и школ-интернатов из десяти российских регионов. Организовал турнир Клуб волонтеров – светская организация, объединяющая активных, современных, молодых людей, стремящихся сделать жизнь детей из детских домов и школ-интернатов ярче и разнообразнее.

Клуб волонтеров существует с 2004 года и является одним из самых первых массовых волонтерских сообществ в стране. В деятельности организации ежегодно участвуют свыше 3000 человек. Волонтеры Клуба – обычные люди. Среди них менеджеры, юристы, программисты, студенты, руководители предприятий, спортсмены и представители других профессий.

Волонтеры Клуба говорят о себе, что они – настоящие профессионалы своего дела, способные организовать внеклассовый досуг детей на высоком уровне. Турнир в Москве стал подтверждением этих слов. Он прошел в прекрасно оборудованном зале, где команды сначала сыграли групповые игры, а потом были проведены полуфиналы и определены призеры соревнований.





Первое место заняла команда из Шаталовского детского дома (Смоленская область, она выиграла в финале у юных футболистов из Владимирской области. В Матче за третье место победили ребята из Рыбновской школы-интерната (Рязанская область). Победители турнира получат групповые путевки в спортивный лагерь, где смогут отточить свои игровые навыки и подготовиться к следующим соревнованиям.