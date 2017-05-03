Подмосковным врачам увеличат зарплату до 88 тысяч

В Московской области в течение года дважды повысят зарплату работникам здравоохранения. "С 1 мая мы повышаем заработную плату врачам до 83 тысяч рублей, а с сентября – до 88 тысяч рублей", – сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков в ходе совещания с руководителями лечебных учреждений региона.

По словам министра, в 2017 году зарплата среднему медицинскому персоналу будет поэтапно повышена до 55 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу – до 47 тысяч рублей, передает "Интерфакс".