Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург

Смертельный ураган, который прошел по Москве 29 мая, может обрушится на Санкт-Петербург. Сотрудники МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Северной столице и области в ближайшие дни.
Так, уже 30 мая порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На следующий день, 1 июня, ситуация только ухудшится. Кроме того, на востоке Ленинградской области ожидаются заморозки, передает РИА ФАН.
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