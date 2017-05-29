Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург

Смертельный ураган, который прошел по Москве 29 мая, может обрушится на Санкт-Петербург. Сотрудники МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Северной столице и области в ближайшие дни.

Так, уже 30 мая порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На следующий день, 1 июня, ситуация только ухудшится. Кроме того, на востоке Ленинградской области ожидаются заморозки, передает РИА ФАН.