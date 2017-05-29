Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа

Правоохранительные органы Красноярска изучают обстоятельства гибели вице-мэра города и руководитель департамента муниципального имущества Юрия Парыгина. Он выпал из окна жилого дома с высоты 17-го этажа.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Следователи рассматривают разные версии, в том числе конфликты в семье. передает газета "Известия".
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