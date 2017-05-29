Под Москвой двоих детей придавило упавшими деревьями

В Одинцовском районе Подмосковья двое детей пострадали от упавших из-за сильного ветра деревьев. Одно происшествие случилось на территории детского сада в поселке Сосны, другое – у кинотеатра "Юность" в городе Одинцово.
На местах ЧП работают экстренные службы города, передает Life.ru. Медики оказывают пострадавшим первую помощь.
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