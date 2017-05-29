В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке

В одну из больниц Екатеринбурга с подозрением на перелом ребер доставлен пятилетний мальчик, передает URA.Ru. Сообщается, что ребенок катался с горки на игровой площадке на Красноуральской улице. После неудачного падения он почувствовал сильную боль. По факту произошедшего назначена доследственная проверка.