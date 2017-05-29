На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться

На территории коллективного сада в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга было найдено тело 41-летней местной жительницы с ножевыми ранениями груди и живота. На следующий день полицейские встретили недалеко от места происшествия мужчину с бурыми пятнами на одежде, похожими на следы крови. Им оказался 34-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. "В ходе опроса доставленный подтвердил причастность к совершенному преступлению и рассказал, как все произошло", – цитирует URA.RU пресс-службу регионального управления МВД.

Мужчина приехал на Урал в поисках работы, но устроиться так и не смог. Потеряв документы, начал бродяжничать и злоупотреблять спиртным. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он встретил пасшую козу женщину и попытался с ней познакомиться. Получив отказ, мигрант отобрал у своей жертвы нож, которым та резала траву, и начал наносить ей удары. Тело он спрятал в кустах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанный рассказал, что он женат, на родине у него четверо детей. У его жертвы осталось двое детей.