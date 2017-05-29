Под Петербургом пьяный рыбак сгорел в костре

На берегу озера Малое Памятное недалеко от поселка Топольки в Выборгском районе Ленинградской области было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения с термическими повреждениями и без признаков насильственной смерти, передает Flashnord. Вместе с товарищем он уехал на рыбалку.
Вечером приятели употребили спиртное, после чего один ушел в палатку, а другой остался у костра. По предварительным данным, нетрезвый мужчина упал в огонь и сгорел. Процессуальное решение будет принято после судебного медицинского исследования тела и доследственной проверки.
О состоянии здоровья певца ничего неизвестно
На саммите НАТО премьер-министр Канады не решился приблизиться к коллегам
Ранее французский лидер пообщался с коллегами, которые рассказали, чего требовать от Москвы
Он купил носки, пройдя к кассе без очереди