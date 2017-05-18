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Регионы

ОНФ провел в Калининграде экологическую конференцию

Фото: onf.ru
В Калининграде закончила работу Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта. В мероприятии приняли участие представители всех регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также эксперты: общественные деятели, представители органов власти, гражданские активисты.
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Работа конференции была построена по четырем основным направлениям: "Зеленый щит региона", "Генеральная уборка", "Защита леса" и "Природные символы России". На базе каждого регионального отделения Народного фронта в СЗФО и ЦФО прошли заседания, на которых были подготовлены общественные предложения, представленные с помощью видеоконференции на главной площадке в Калининграде.

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Перед участниками конференции по конференц-связи выступила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. "Сегодня у многих есть возможность не просто быть общественниками, кричать о проблемах, а реально что-то делать, менять законодательство. Без людей, которые являются патриотами своих дворов и районов, мы не сможем изменить экологическую ситуацию по всей стране в лучшую строну", – отметила она.

В рамках направления "Генеральная уборка" были подведены итоги работы ресурса "Интерактивная карта свалок" за три с половиной месяца, а также высказаны предложения по повышению эффективности контроля за сбором мусора. "Мы призываем завершить разработку механизма закрепления территории за ответственными лицами: палисадник у школы прибирают школьники, тротуар у палисадника – муниципальный дворник, площадку у магазина за тротуаром – предприниматель, собранный мусор вывозит специализированная организация по договору и сдает на полигон тоже по договору. Услуги оплачиваются собственником отходов. Задача органов местного самоуправления – в организации, задача контролирующих органов – в контроле", – отметил эксперт проекта ОНФ "Генеральная уборка", председатель правления общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

Фото: onf.ru

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азат Газизов подвел итоги направления "Природные символы России": "Участники конференции выступили за создание системы особо охраняемых природных территорий регионального значения по принципу "экологического каркаса"" в целях сохранения биоразнообразия, а также развития экологического туризма".

Эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса Солдатова резюмировала итоги площадки "Зеленый щит", отметив, что инициатива о создании лесопарковых зеленых поясов появилась именно у жителей европейской части России. "Такие крупные города, как Москва, Воронеж, Санкт-Петербург и Калининград, нуждаются в "зеленых щитах", которые должны быть созданы на территории ЦФО и СЗФО уже в этом году. Наши региональные отделения в этом процессе станут администраторами, которые не только инициируют создание лесопарковых зеленых поясов вокруг конкретных городов, но доведут этот процесс до логического конца", – сказала Солдатова.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев подвел итоги направления "Защита леса" и отметил, что общественники на конференции выступили за ужесточение государственного контроля за проведением рубок леса. "Одной из основных проблем при незаконной рубке лесов является вопрос необоснованных санитарных рубок. Так, в ходе конференции с нашей стороны была поддержана инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство, ужесточающих требования при назначении санитарных рубок, предполагающие обязательное проведение таксологической экспертизы", – отметил Гутенев.

Фото: onf.ru

"Общественные идеи, которые были сформированы и озвучены в ходе пленарного заседания по итогам нашей конференции, я уверен, станут основой для качественного улучшения экологической обстановки в регионах СЗФО и ЦФО", – резюмировал депутат.

Также в конференции принял участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. "Хотел бы выразить благодарность Народному фронту, активистам, которые активно работают здесь, в Калининградской области", – отметил он. При этом Алиханов рассказал о проблемах, которые удалось решить совместно с ОНФ.

"Это застройка прибрежной полосы в Светлогорске. Там была очень взрывоопасная ситуация, которую мы смогли вовремя купировать. Из того, что уже сделано: отреагировали на ситуацию в Балтийске, где 18 гектаров леса были переведены в другую зону и начиналась застройка. Мы успели все это остановить. Но самоуспокоением здесь никто заниматься не намерен, мы должны постоянно находиться в контакте с общественниками", – подчеркнул врио губернатора.

Мероприятие в Калининграде стало второй из запланированных на этот год экологических конференций Общероссийского народного фронта в регионах. Поступившие общественные предложения и результаты работы по итогам таких конференций будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ осенью 2017 года.


Автор: Александр Комаров18 мая 2017, 20:25

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