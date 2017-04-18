ОНФ повысит качество услуг в социальной сфере

Центральный штаб ОНФ обсудил реализацию нового федерального проекта "Народная оценка качества". Он призван сформировать механизм влияния граждан на качество работы больниц, поликлиник, учреждений образования и социальной защиты.

Эксперты ОНФ отметили, что созданный правительством в 2014 году инструмент независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, не отвечает поставленным задачам. Координатор нового проекта ""Народная оценка качества" Виктор Рожков указал, что одна из ключевых целей, которую ставило государство – обеспечить граждан инструментом обратной связи и влияния на качество работы социальных учреждений.

"Однако важно не просто дать оценку: вторая важнейшая задача, которую должен решать такой механизм, – обеспечивать улучшение там, где граждане поставили свой "неуд". Пока этого не произошло", - сказал Рожков.

Именно поэтому "фронтовики" решили создать свой проект – "Народная оценка качества", задача которого – помочь механизму независимой оценки заработать в полную силу.

Активисты и эксперты этого проекта Народного фронта будут добиваться, чтобы обратная связь работала, и люди могли влиять на условия, в которых они получают медицинские, образовательные и социальные услуги.

Мы будем проводить в рамках проекта свой сбор мнений граждан и сопоставлять его с официальным.

ОНФ намерен использовать ту же методику, которую разработало правительство. В случае, если обнаружатся существенные расхождения, "фронтовики" будут обращаться в органы власти с просьбой не закрывать глаза на итоги народной оценки.

Также Народный фронт будет проводить публичные обсуждения с участием всех заинтересованных сторон для того, чтобы в итоге выработать системные меры улучшения ситуации и предложить конкретные управленческие решения. "Следующий этап нашей работы – контроль за тем, как изменяется положение дел в каждой конкретной поликлинике, школе", – подчеркнул Рожков.

Информационным ядром проекта будет электронная платформа narocenka.ru, на которой граждане смогут поставить свои оценки и увидеть, как они соотносятся с показателями, полученными учреждениями в рамках официальной системы оценки качества. При этом главные механизмы, с помощью которых проект будет работать с аудиториями, – это популярные группы и другие инструменты социальных сетей, а также мобильное приложение.

Главная задача проекта ОНФ "Народная оценка качества" – показать, что можно уйти от формального подхода к оценке и сделать ее действительно объективной и независимой, привлекая к участию как можно больше граждан. Только тогда эта оценка будет действительно отражать мнение людей и станет эффективным инструментом повышения качества оказания услуг в социальной сфере.

Общероссийский народный фронт – коалиция общественно-политических организаций, создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Задачами движения декларируются контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией.