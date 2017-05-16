ОНФ выступил за доработку "лесной амнистии"

Активисты Общероссийского народного фронта провели одиночные пикеты около здания Госдумы в преддверии первого чтения законопроекта о "лесной амнистии". "Фронтовики" настаивают на том, что документ нуждается в серьезной доработке.

Общественники раздали депутатам и сотрудникам комитетов нижней палаты парламента листовки, в которых говорится от том, что закон "О лесной амнистии" без его корректировки может привести к легализации захвата земель, которые являются "зелеными щитами" крупных городов. Кроме того, в ОНФ считают, что "лесная амнистия" полностью противоречит концепции "зеленого щита", которая родилась из-за массовых нарушений природоохранного законодательства в лесной полосе Москвы и Московской области.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, на заседании Совета Думы депутаты прислушались к мнению Народного фронта и отложили дату вынесения на голосование законопроекта о "лесной амнистии".

"Позиция экспертов Общероссийского народного фронта о необходимости комплексной доработки законопроекта о "лесной амнистии" была учтена. Это позволит устранить в законопроекте возможные коррупционные риски и угрозы для наших лесов, в том числе и для "зеленых щитов" крупных городов", - отметил Гутенев.





Напомним, активисты ОНФ предлагают исключить из законопроекта о "лесной амнистии" пункт о приоритете сведений Единого государственного кадастра недвижимости над данными Государственного лесного реестра. В ЕГРН содержится множество ошибок, по которым частные владения занимают территории лесов, рек и озер, уверены общественники. Они предлагают сначала исправить ошибки единого кадастра, а не отдавать данным, по которым частные лица незаконно захватили территории лесов, "слепой" приоритет.

В ОНФ настаивают на включении в закон "О лесной амнистии" важных пунктов: проведение лесовосстановительных мероприятий муниципальными органами власти, которые выделили участок на землях лесного фонда частным лицам; присвоение землям лесного фонда, включаемым в состав генерального плана населенного пункта, статус "городские леса"; сделать публичной и открытой информацию о перевод земель лесного фонда в собственность частных лиц.





Законопроект о лесной "амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития России. Нормативно-правовой акт вносит ряд изменений в земельное законодательство, которые в случае наложения земель населенных пунктов на земли лесного фонда отдают приоритет первой категории земель.