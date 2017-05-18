ОНФ проведет "Генеральную уборку" в Калининградской области

Калининградская область может стать пилотным регионом по введению раздельного сбора отходов. С таким предложением выступили эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка".

По словам координатора проекта Олега Иванова, на территории региона необходимо полностью отказаться от строительства новых и эксплуатирования старых полигонов твердых коммунальных отходов, а вместо них внедрить повсеместную систему переработки мусора. Дело в том, что у Калининградской области нет прямой связи по суше с другими российскими регионами и поэтому то вторичное сырье, которое сегодня отбирается, перевозят в Литву и другие страны Европы. Иванов считает, что отходы могли бы успешно утилизироваться и внутри области.

"В Калининградской области для этого есть все необходимые условия для организации раздельного сбора мусора: желание граждан; желание и готовность участников отрасли обращения с отходами, а это сборщики, обработчики, переработчики; желание властей стать первым регионом в стране, успешно реализовавшим раздельный сбор", – отметил эксперт Народного фронта.

Он подчеркнул, что в Калининградской области уже есть успешные примеры раздельного сбора отходов, которые позволят ей полностью перейти на новую систему сбора и переработки отходов уже с 2018 года. Небольшая площадь области позволяет существенно сократить логистические расходы, а европейские производственные мощности могут успешно замещать недостающие элементы современной системы обращения с отходами.





"Как только прояснится ситуация в области обращения с отходами и сформируется прозрачная система, это привлечет европейских инвесторов и даст новые рабочие места для калининградцев. Но самое главное – это сохранит уникальную природу региона", – подчеркнул Иванов.

Эксперт ОНФ пообещал, что "фронтовики" помогут властям Калининградской области в реализации программы раздельного сбора мусора в регионе.

Проект "Генеральная уборка" направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

