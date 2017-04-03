Выступление Владимира Путина на форуме ОНФ

Владимир Путин принял участие в IV медиафоруме региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который проходит в Санкт-Петербурге. Российский лидер открыл пленарное заседание коротким вступительным словом. Путин отметил, что продажи печатных СМИ сокращаются по всему миру.

Программа форума началась 1 апреля, особое внимание в ней уделено Году экологии. Всего в мероприятии принимают участие более 500 человек. Это журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, а также представители профильных министерств и ведомств. 3 апреля – заключительный день работы медиафорума.