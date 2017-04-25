Улицы российских городов заливает кипятком и соком

В Тюмени случилось ЧП. Улицу Максима Горького залило кипятком из-за прорыва трубы.

Семиметровая струя кипятка, бьющая из асфальта, стала результатом плановой проверки труб. "Сегодня мы проводили испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя в контуре теплоснабжения", - цитирует представителя Уральской теплосетевой компании Life.ru.

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"К сожалению, только так мы можем определить, где существует дефект", – пояснили в организации. И пока коммунальщики проверяют трубы на прочность, жители остаются без горячей воды.

А в Липецкой области рухнул склад с продукцией PepsiCo, и по улицам города Лебедяни потекли соки "Тонус" и "Я". Согласно предварительным данным, площадь обрушения составила 300 квадратных метров.

"Это был склад готовой продукции. Угрозы жизни и здоровью населения нет", – заверил представитель пресс-службы регионального МЧС.

В ведомстве добавили, что проводится эвакуация двух рабочих, застрявших в результате ЧП на высоте 38 метров. О пострадавших информации нет. Начат разбор завалов.