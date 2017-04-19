Девушка обчистила подругу и поехала кутить в Москву

Жительница города Шилки Забайкальского края украла у подруги крупную сумму, чтобы с шиком прогулять ее в столице. Теперь горе-воровке грозит пять лет тюрьмы.

С заявлением о краже в полицию города Шилки обратилась 18-летняя местная жительница. Она сообщила, что из дома пропали паспорт и сберегательная книжка, на которой было 72 тысячи рублей.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастна подруга потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. Злоумышленница уехала в Москву, чтобы повеселиться и отдохнуть на украденные деньги.

Оперативники задержали авантюристку на вокзале в Москве – прямо у поезда, на котором она прибыла в столицу. Воровка сразу призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Dni.Ru писали о продавце из мебельного магазина в Туле, пострадавшем от действий маленького воришки. Девочка забрала из ящика 24 тысячи рублей, пока взрослые сообщницы отвлекали торговца. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Еще один случай произошел в начале марта 2017 года в городе Пугачеве Саратовской области, где пенсионерка попыталась ограбить магазин. Подоспевшие сотрудники правоохранительных органов сорвали планы 72-летней злоумышленницы.