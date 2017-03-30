Девочка обокрала мебельный магазин в Туле

В одном из мебельных магазинов Тулы произошел курьезный случай. Там девочка, действуя вместе с двумя взрослыми женщинами, украла у продавца крупную сумму денег.

Пока сообщницы отвлекали продавца, ребенок взял деньги из ящика. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Девочка действовала по сигналу женщин. Когда ребенок совершил кражу, злоумышленницы быстро покинули зал. "В магазин пришли женщины с ребенком, которые расспрашивали меня про ассортимент кухонь. До них я оформила покупку другим клиентам и полученные деньги положила в ящик. Они это увидели и стали меня отвлекать", – цитирует продавца мебельного салона Марину life.ru.

По словам женщины, в этот момент ребенок девочка стащила из ящика 24 тысячи рублей. Пропажу сотрудница магазина обнаружила лишь через два часа. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В начале марта этого года курьезный случай произошел и в городе Пугачев Саратовской области. Там 72-летняя пенсионерка попыталась ограбить местный магазин. Однако в этом ей помешали приехавшие на место происшествия полицейские.

Как писали Dni.ru, стражи порядка задержали бабушку-хулиганку с поличным. Женщина собиралась обворовать местный магазин по схеме из любимого детективного сериала. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье "Кража". За преступление ей может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.